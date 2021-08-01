Травмированная россиянка Клишина не может уехать на обследование из-за проверки на допинг на Олимпиаде

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не может уехать на медицинское обследование после квалификации на Олимпиаде в Токио, сообщает «РИА Новости».

Спортсменка получила травму задней поверхности правого бедра во время квалификации в прыжках на длину и покинула олимпийский стадион в инвалидном кресле. Клишиной сделали перевязку ноги, но пока она не может отправиться на обследование, поскольку ее заставляют сдать допинг-пробу.

Клишина не смогла выйти в финал Олимпиады в прыжках в длину. Россиянка совершила заступ в первых двух квалификационных попытках и не смогла завершить третью из-за травмы.