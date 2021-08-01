Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Травмированная россиянка Клишина не может уехать на обследование из-за проверки на допинг на Олимпиаде

06:17
Дарья Клишина. Фото AFP
Дарья Клишина. Фото AFP
Теги:

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не может уехать на медицинское обследование после квалификации на Олимпиаде в Токио, сообщает «РИА Новости».

Спортсменка получила травму задней поверхности правого бедра во время квалификации в прыжках на длину и покинула олимпийский стадион в инвалидном кресле. Клишиной сделали перевязку ноги, но пока она не может отправиться на обследование, поскольку ее заставляют сдать допинг-пробу.

Клишина не смогла выйти в финал Олимпиады в прыжках в длину. Россиянка совершила заступ в первых двух квалификационных попытках и не смогла завершить третью из-за травмы.

Дополнительная информация:

https://t.me/sportrian/10254

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Прогноз Олимпиады на 1 августа: Россия идет на пять золотых медалей
Олимпиада-2020: волейбол 1 августа, Россия — Тунис, время начала и где смотреть прямую трансляцию
США с мировым рекордом выиграли мужскую комбинированную эстафету на Олимпиаде, Россия проиграла 0,05 в борьбе за бронзу
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события