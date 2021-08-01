Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Клишина не может наступить на ногу и ждет отправки в поликлинику Олимпийской деревни

05:48
Дарья Клишина. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дарья Клишина. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко рассказала о состоянии прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая получила травму во время заключительной попытки в квалификации на Олимпиаде в Токио.

«Даша сейчас находится в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при Олимпийской деревне», — приводит ТАСС слова Глущенко.

Сегодня, 1 августа Клишина не смогла пробиться в финал Олимпиады в прыжках в длину. В первых двух попытках россиянка сделала заступ, после чего не смогла выполнить третью попытку и покинула дорожку, держась за заднюю поверхность правого бедра.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12034117

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Прогноз Олимпиады на 1 августа: Россия идет на пять золотых медалей
Олимпиада-2020: волейбол 1 августа, Россия — Тунис, время начала и где смотреть прямую трансляцию
США с мировым рекордом выиграли мужскую комбинированную эстафету на Олимпиаде, Россия проиграла 0,05 в борьбе за бронзу
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события