Клишина не может наступить на ногу и ждет отправки в поликлинику Олимпийской деревни

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко рассказала о состоянии прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая получила травму во время заключительной попытки в квалификации на Олимпиаде в Токио.

«Даша сейчас находится в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при Олимпийской деревне», — приводит ТАСС слова Глущенко.

Сегодня, 1 августа Клишина не смогла пробиться в финал Олимпиады в прыжках в длину. В первых двух попытках россиянка сделала заступ, после чего не смогла выполнить третью попытку и покинула дорожку, держась за заднюю поверхность правого бедра.