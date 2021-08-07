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Сидорова поздравила Ласицкене с победой на Олимпиаде в Токио

23:41
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Серебряный призер Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова поздравила прыгунью в высоту Марию Ласицкене с победой на Играх в Токио.

«Можно ли словами описать насколько я восхищаюсь этой девочкой. Такая смешная, простая и открытая в жизни и такая сильная и смелая в секторе, всегда была и будет примером для меня во всем.

Маша — олимпийская чемпионка», — написала Сидорова в Instagram.

В финале Игр в Токио Ласицкене стала единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра.

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