Сидорова поздравила Ласицкене с победой на Олимпиаде в Токио
23:41
Серебряный призер Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова поздравила прыгунью в высоту Марию Ласицкене с победой на Играх в Токио.
«Можно ли словами описать насколько я восхищаюсь этой девочкой. Такая смешная, простая и открытая в жизни и такая сильная и смелая в секторе, всегда была и будет примером для меня во всем.
Маша — олимпийская чемпионка», — написала Сидорова в Instagram.
В финале Игр в Токио Ласицкене стала единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра.
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