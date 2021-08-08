Кениец Кипчоге завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в марафоне
03:27
Кенийский бегун Элиуд Кипчоге завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в марафоне.
36-летний кениец пробежал 42 км за время 2:08:38. Серебряную медаль завоевал Абди Нагейе из Нидерландов (2:09:58), замкнул тройку призеров бельгиец Башир Абди (2:10:00). Российские спортсмены в забеге не участвовали.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Марафон
Финал
1. Элиуд Кипчоге (Кения) — 2.08,38
2. Абди Наггей (Нидерланды) — отставание 1.20
3. Башир Абди (Бельгия) — 1.22
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