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Кениец Кипчоге завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в марафоне

03:27
Элиуд Кипчоге. Фото Reuters
Элиуд Кипчоге. Фото Reuters
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Кенийский бегун Элиуд Кипчоге завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в марафоне.

36-летний кениец пробежал 42 км за время 2:08:38. Серебряную медаль завоевал Абди Нагейе из Нидерландов (2:09:58), замкнул тройку призеров бельгиец Башир Абди (2:10:00). Российские спортсмены в забеге не участвовали.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Марафон

Финал

1. Элиуд Кипчоге (Кения) — 2.08,38

2. Абди Наггей (Нидерланды) — отставание 1.20

3. Башир Абди (Бельгия) — 1.22

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Сергей Разин все материалы автора

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