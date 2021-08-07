Ласицкене опубликовала первый пост в Instagram после завоевания золота Олимпиады в Токио
19:45
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене опубликовала пост в Instagram после завоевания золота Олимпийских игр в Токио.
«Геннадий Гарикович Габрилян, мы это сделали», — написала Ласицкене.
Ласицкене оказалась единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра. Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии, третьей стала украинка Ярослава Могучих.
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