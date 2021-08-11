Шубенков сообщил, что ему не потребуется операция на ахилле после травмы на Олимпиаде

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что ему не потребуется операция на ахилле после травмы, полученной на Олимпиаде в Токио.

«Прошла неделя с моей травмы в Токио. И чтобы не плодились слухи о ней, сразу хочу расставить все точки над «и». Разрыва ахилла до Токио у меня не было. Воспаление ахилла случилось в Новогорске, за 10 дней до отъезда на Олимпийские игры. А уже в Токио случилось то, что случилось. Сразу на месте мне была оказана помощь и проведена своевременная диагностика в тот же день. Это большая заслуга врачей нашей команды. Сразу стало понятно, что разрыв ахилла у меня частичный, в целом все не так плохо, и лечиться мы начали уже в Олимпийской деревне. И наши же врачи из ФМБА мне на месте сказали, что все будет хорошо, что операция не требуется, что на ноге заживет все само собой, сформируется рубец. Надо будет делать физиопроцедуры, ходить в ортезе и передвигаться на костылях примерно месяц», — приводит сайт Всероссийской федерации легкой атлетики слова Шубенкова.

Спортсмен отметил, что принял решение пройти обследование в одной из европейских клиник, чтобы убедиться в отсутствии необходимости в операции.

«Мой спонсор, известный австрийский производитель энергетических напитков, сразу организовал мне поездку в известную европейскую клинику, где я прошел тщательное обследование. Альтернативное мнение оказалось ровно такое же, как и мнение специалистов из ФМБА — операция мне не нужна. У ахилла надорвалась небольшая внешняя часть волокон, которые и были воспалены раньше. Доктора сказали, что основной массив не пострадал, переходы в мышцы и крепления к костям тоже, поэтому во вмешательстве нет нужды. Назначили терапию, рекомендовали ходить в ортезе, и в ближайшие несколько недель я буду проходить лечение и реабилитацию здесь, в Европе. И только после этого я, наконец-то, доеду до дома, потому что после Токио я был два дня в Москве, а потом отправился сюда. Все произошло очень быстро, немного напрягает вся эта суматоха, даже поспать некогда, все делается сразу и максимально эффективно. Надеюсь, что все будет хорошо и в следующем сезоне я буду бегать очень быстро», — добавил Шубенков.

30-летний Шубенков должен был принять участие в Олимпиаде, но в последний момент снялся с дистанции из-за травмы.