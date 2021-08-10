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Призер Олимпиады Сидорова заявила о любви и ненависти к спорту

15:18

Серебряный призер Олимпиады в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова заявила, что ненавидит спорт так же сильно, как и любит его.

«Можно ли одновременно так сильно любить что-то и ненавидеть? Каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня, заставляет чувствовать не способной ни на что, пустым местом, а на следующий день так сильно заряжает, вдохновляет, возвышает, мотивирует быть лучшей версией себя и приносит столько счастья. И так по бесконечному кругу. И как же хочется выйти из этого круга в нужный момент», — написала спортсменка в Instagram.

Сидорова стала серебряной призеркой Олимпиады-2020 в прыжках с шестом, показав результат 4,85 м. Первое место заняла американка Кэти Нажотт (4,90 м).

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