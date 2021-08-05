Ласицкене прошла в финал в прыжках в высоту на Олимпиаде
05:13
Россиянка Мария Ласицкене пробилась в финал соревнований в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Она прыгнула на 1,95 метра. Этого результата хватило для выхода в финал соревнований.
Финал состоится в субботу, 7 августа, и начнется в 13.35 по московскому времени.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Легкая атлетика
Женщины
Высота
Квалификация
1. Никола Макдермотт (Австралия) — 1,95.
1. Мария Вукович (Черногория) — 1,95.
3. Ярослава Могучих (Украина) — 1,95.
9. Мария Ласицкене (Россия) — 1,95.
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