Российская прыгунья с шестом Сидорова завоевала серебро Олимпиады в Токио
14:51
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпиады в Токио. Она показала результат 4,85 метра.
Первой стала американка Кэти Нажотт, которая взяла высоту 4,90. Замкнула тройку британка Холли Брэдшоу (4,85).
Сидорова лидировала до отметки 4,90, а после двух неудачных попыток в борьбе за золото перенесла планку на 4,95, но ее не взяла.
Отметим, что для сборной России это первая медаль в легкой атлетике на Играх в Токио.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шест
Финал
1. Кэти Нажотт (США) — 4.90
2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4.85
3. Холли Брэдшоу (Великобритания) — 4.85
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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