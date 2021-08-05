Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Российская прыгунья с шестом Сидорова завоевала серебро Олимпиады в Токио

14:51
Анжелика Сидорова. Фото Instagram
Анжелика Сидорова. Фото Instagram
Теги:

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпиады в Токио. Она показала результат 4,85 метра.

Первой стала американка Кэти Нажотт, которая взяла высоту 4,90. Замкнула тройку британка Холли Брэдшоу (4,85).

Сидорова лидировала до отметки 4,90, а после двух неудачных попыток в борьбе за золото перенесла планку на 4,95, но ее не взяла.

Отметим, что для сборной России это первая медаль в легкой атлетике на Играх в Токио.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шест

Финал

1. Кэти Нажотт (США) — 4.90

2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4.85

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) — 4.85

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Российская прыгунья с шестом Сидорова гарантировала себе медаль на Олимпиаде в Токио
Это просто японская бомба! Россия улетела в финал, вытянув абсолютно мертвый сет у Бразилии
Медальный прогноз Олимпиады на 5 августа: цель России — четыре золота
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/2 финала, игра Россия — Бразилия
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события