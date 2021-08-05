Российская прыгунья с шестом Сидорова завоевала серебро Олимпиады в Токио

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпиады в Токио. Она показала результат 4,85 метра.

Первой стала американка Кэти Нажотт, которая взяла высоту 4,90. Замкнула тройку британка Холли Брэдшоу (4,85).

Сидорова лидировала до отметки 4,90, а после двух неудачных попыток в борьбе за золото перенесла планку на 4,95, но ее не взяла.

Отметим, что для сборной России это первая медаль в легкой атлетике на Играх в Токио.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шест

Финал

1. Кэти Нажотт (США) — 4.90

2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4.85

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) — 4.85