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Сидорова расплакалась после серебряной медали в прыжках с шестом на Олимпиаде

14:58
Анжелика Сидорова. Фото Скриншот эфира Первого канала
Анжелика Сидорова. Фото Скриншот эфира Первого канала
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Россиянка Анжелика Сидорова не смогла сдержать эмоций после того, как заняла второе место в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка расплакалась после того, как не смогла взять высоту в 4,95 метра и продолжить борьбу за золотую медаль.

Анжелика Сидорова. Фото Скриншот эфира Первого канала
Анжелика Сидорова. Фото Скриншот эфира Первого канала

Первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом заняла американка Кэти Нажотт с результатом 4,90 м. У Сидоровой — 4,85 м.

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Иван Торопцев все материалы автора

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