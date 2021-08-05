Сидорова расплакалась после серебряной медали в прыжках с шестом на Олимпиаде

Россиянка Анжелика Сидорова не смогла сдержать эмоций после того, как заняла второе место в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка расплакалась после того, как не смогла взять высоту в 4,95 метра и продолжить борьбу за золотую медаль.

Анжелика Сидорова. Фото Скриншот эфира Первого канала

Первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом заняла американка Кэти Нажотт с результатом 4,90 м. У Сидоровой — 4,85 м.