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Российская прыгунья с шестом Сидорова гарантировала себе медаль на Олимпиаде в Токио

14:44
Анжелика Сидорова. Фото Reuters
Анжелика Сидорова. Фото Reuters
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Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова гарантировала себе медаль на Олимпиаде в Токио.

Россиянка обеспечила место в тройке лучших после того, как гречанка Екатерина Стефаниди не справилась с высотой 4,85 м, которую преодолели Сидорова, Кэти Нагеотт из США и Холли Брэдшоу из Великобритании.

При этом Сидорова до отметки 4,90 брала каждую высоту с первой попытки и лидирует.

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Иван Торопцев все материалы автора

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