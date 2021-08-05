Российская прыгунья с шестом Сидорова гарантировала себе медаль на Олимпиаде в Токио

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова гарантировала себе медаль на Олимпиаде в Токио.

Россиянка обеспечила место в тройке лучших после того, как гречанка Екатерина Стефаниди не справилась с высотой 4,85 м, которую преодолели Сидорова, Кэти Нагеотт из США и Холли Брэдшоу из Великобритании.

При этом Сидорова до отметки 4,90 брала каждую высоту с первой попытки и лидирует.