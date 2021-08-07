Российская прыгунья Ласицкене расплакалась после победы на Олимпиаде
16:10
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене расплакалась после победы на Олимпиаде в Токио.
Ласицкене оказалась единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра. Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии, третьей стала украинка Ярослава Могучих.
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