Российская прыгунья Ласицкене расплакалась после победы на Олимпиаде

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене расплакалась после победы на Олимпиаде в Токио.

Ласицкене оказалась единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра. Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии, третьей стала украинка Ярослава Могучих.