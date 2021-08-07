Сборная США выиграла мужскую эстафету 4х400 м, Ботсвана стала третьей
16:01
Мужская сборная США выиграла золотые медали олимпиады в Токио в эстафете 4х400 м.
Второе место заняла команда Нидерландов, третьей — сборная Ботсваны. Для Ботсваны это первая медаль на Играх-2020.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х400 м
Финал
1. США — 2:55.70
2. Нидерланды — 2:57.18
3. Ботсвана — 2:57.27
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