Сборная США выиграла мужскую эстафету 4х400 м, Ботсвана стала третьей

Мужская сборная США выиграла золотые медали олимпиады в Токио в эстафете 4х400 м.

Второе место заняла команда Нидерландов, третьей — сборная Ботсваны. Для Ботсваны это первая медаль на Играх-2020.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х400 м

Финал

1. США — 2:55.70

2. Нидерланды — 2:57.18

3. Ботсвана — 2:57.27