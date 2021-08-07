ЦСКА поздравил Ласицкене с золотой медалью Игр в Токио
16:28
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.
Футбольный клуб ЦСКА поздравил спортсменку с этим знаковым достижением.
Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира. Также в активе 28-летней россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.
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