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Привалова высказалась о выступлении Клишиной на Олимпиаде в Токио

11:00
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала выступление российской спортсменки Дарьи Клишиной на Олимпиаде в Токио.

«Произошел несчастный случай. Даша травмировалась и закончила выступления. Конечно, мы желаем ей здоровья. Ситуация очень непростая, и я думаю, боль, что все так вышло, будет преследовать Дашу еще очень долго.

Такое бывает. Возможно, Даша перенервничала. Всегда ведь хочется показать максимально хороший результат. И груз ответственности она не могла не чувствовать. По прыжкам видно было, что она готова хорошо. Но тут как раз могло не хватить соревновательного опыта. После первого заступа почувствовать свой прыжок, чуть отнести разбег… А тут ты срываешься и снова заступаешь. А когда остается всего одна попытка, там уже такие железные нервы надо иметь», — сказала Привалова.

Россиянка Дарья Клишина получила травму и не смогла попасть в финал Олимпиады в прыжках в длину.

«Исходили из того, что раз Даша хочет в Токио — значит, она готова». Ответ хейтерам Клишиной

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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