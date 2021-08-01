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Американская легкоатлетка выступила на Олимпиаде в образах Джокера и Халка

10:24
Рейвен Сондерс. Фото Reuters Рейвен Сондерс. Фото Reuters
Рейвен Сондерс. Фото Reuters
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Американка Рейвен Сондерс выступила в соревнованиях по толканию ядра на Олимпиаде в Токио в необычном образе.

Спортсменка покрасила одну половину волос в зеленый цвет, а другую — в синий. Также она надела разноцветные очки и маску, на которой изображена улыбка комиксного злодея Джокера.

Помимо этого, Сондерс выступала в маске с изображением другого персонажа из комиксов, Халка.

Рейвен Сондерс. Фото Reuters
Рейвен Сондерс. Фото Reuters

Сондерс стала серебряным призером в толкании ядра у женщин на Олимпиаде в Токио.

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Иван Торопцев все материалы автора

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