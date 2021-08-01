Американская легкоатлетка выступила на Олимпиаде в образах Джокера и Халка
10:24
Американка Рейвен Сондерс выступила в соревнованиях по толканию ядра на Олимпиаде в Токио в необычном образе.
Спортсменка покрасила одну половину волос в зеленый цвет, а другую — в синий. Также она надела разноцветные очки и маску, на которой изображена улыбка комиксного злодея Джокера.
Помимо этого, Сондерс выступала в маске с изображением другого персонажа из комиксов, Халка.
Рейвен Сондерс. Фото Reuters
Сондерс стала серебряным призером в толкании ядра у женщин на Олимпиаде в Токио.
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