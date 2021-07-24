«Он мне не друг, но тем ценнее его мнение». Российский функционер рассказал, как Макларен помог ему оправдаться в CAS

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов в интервью «СЭ» объяснил подробности дела в CAS по лишению его олимпийской аккредитации.

Напомним, Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию российского функционера в Токио на основании положительной допинг-пробы 1993 года. Сегодня Агапитов объявил об оправдании в Спортивном арбитражном суде, причем важную роль в исходе дела сыграл канадский юрист Ричард Макларен.

— Ричард Макларен должен был стать свидетелем по делу, но так получилось, что время заседания пришлось на ночь по времени в Онтарио. В итоге он прислал письменные свидетельства, в которых ясно и четко дал понять, что Федерация тяжелой атлетики была самой адекватной в борьбе с допингом и реально боролась с коррупцией в международной федерации. Он высказал свое мнение, и это не только его мнение, но и других юристов. Еще одно мнение было приложено к делу, человек давал показания под клятвой.

Я не ожидал, что он так оценит мою работу. Я понимаю, какие эмоции вызывает эта личность. Он мне не друг, не приятель, к его расследованиям достаточно вопросов, у нас есть политические разногласия. Но тем ценнее это делает его мнение в данном вопросе. В данном случае его мнение о российском спорте я отложил в сторону, важно, что он поддержал все то, о чем я говорил много лет — в Международной федерации тяжелой атлетики процветало кумовство и коррупция, — сказал Агапитов.

Агапитов приедет в Токио 25 июля утром.