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Лавиллени получил травму за две недели до Олимпиады

09:56
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Французский прыгун с шестом Рено Лавиллени получил растяжение левой лодыжки, неудачно приземлившись на соревнованиях во Франции менее, чем за две недели до старта Олимпийских игр.

Возможность 34-летнего легкоатлета выступать на Играх-2020 не подлежит сомнению, однако теперь вместо набора формы он будет вынужден заниматься восстановлением поврежденных связок.

«Покидаю клинику с обнадеживающим» вердиктом: перелома нет. Но это не идеальный сценарий перед Олимпиадой», — написал Лавиллени в Instagram. Рено — чемпион Игр-2012 и серебряный призер ОИ-2016. В Токио он считался главным соперником фаворита среди шестовиков, рекордсмена мира шведа Армана Дюплантиса.

 

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Олег Шамонаев все материалы автора

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