Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

CAS удовлетворил апелляцию Агапитова на решение МОК отозвать его аккредитацию на Олимпиаду в Токио

09:50
Теги:

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов сообщил, что спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил его апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать аккредитацию на Олимпиаду в Токио.

«Я получил решение суда, который поддержал мою апелляцию, победа одержана. Признаюсь, что я особо не нервничал. Понимал, что правда на моей стороне, хотя был готов к любому развитию событий. Сейчас буду собираться, чтобы прилететь в Токио», — приводит слова Агапитова ТАСС.

МОК 16 июля оповестил Агапитова, что он не соответствует критериям аккредитации официальных лиц на Олимпиаду. В одном из пунктов говорится о том, что чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил».

Агапитов был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы в 1994 году.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11977327

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
«Просто заколебал!» Медведев взбесил теннисиста из Казахстана и начал Олимпиаду с победы
«Ты закончишь с футболом, я тебя зарою». Назначение Карпина станет проблемой для Дзюбы?
«Буду болеть за Сашу. Мы с ним говорим на одном языке». Мурат Гассиев — про Усика, Джошуа, MiyaGi и Черчесова
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд