CAS удовлетворил апелляцию Агапитова на решение МОК отозвать его аккредитацию на Олимпиаду в Токио

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов сообщил, что спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил его апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать аккредитацию на Олимпиаду в Токио.

«Я получил решение суда, который поддержал мою апелляцию, победа одержана. Признаюсь, что я особо не нервничал. Понимал, что правда на моей стороне, хотя был готов к любому развитию событий. Сейчас буду собираться, чтобы прилететь в Токио», — приводит слова Агапитова ТАСС.

МОК 16 июля оповестил Агапитова, что он не соответствует критериям аккредитации официальных лиц на Олимпиаду. В одном из пунктов говорится о том, что чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил».

Агапитов был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы в 1994 году.