МОК отозвал аккредитацию главы Федерации тяжелой атлетики России Агапитова на Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Вагапитова на Олимпиаду в Токио, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

16 июля МОК уведомил Агапитова о том, что он не соответствует критериям аккредитации EWF на Игры в Японии, поскольку чиновники «не должны иметь связь с любыми нарушениями антидопинговых правил».

Агапитов возглавляет ФТАР с ноября 2016 года. 29 июня он стал исполняющим обязанности главы Европейской федерации тяжелой атлетики в связи с временным уходом с этого поста Хасана Аккуса. Аккус обвиняется Международным агентством допинг-тестирования в сокрытии нарушений антидопинговых правил.