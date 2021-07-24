Ласицкене: «Не трачу энергию на мысли об Олимпиаде»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала предстоящее выступление на Олимпиаде в Токио.

«Любой спортсмен скажет, что подготовка была непростой. Многие соревнования были отменены. Главное, что ситуация улучшилась, и мы продолжили тренировки и соревнования. На любых соревнованиях все находятся в одних условиях. Не трачу энергию на мысли об Олимпиаде. Открытие не смотрела, потом за всех порадуюсь. Сейчас мне важно заниматься своими домашними делами и тренироваться. Также не отдавать энергию. Впереди много дел перед отлетом: тесты, подготовка формы и тренировки. У меня ещё Олимпиада не началась.



Перенос Олимпиады, конечно, очень сильно повлиял на мою подготовку. Но что есть, то есть. Спасибо, что Олимпиада все равно состоится. Было очень много волнений, что она вообще может не пройти. Любой спортсмен должен быть благодарен, что Токио открыл свои двери для нас и готов предоставить нам условия. Мы же должны соблюдать правила и безопасность. Можно сказать, что мир немного просыпается и отходит от шока коронавируса. Так что мы должны порадовать всех хорошим настроением и борьбой. Каждая девочка на соревнованиях является моим конкурентом. В том числе и я для самой себя», — сказала Ласицкене.

Также Ласицкене рассказала о своей травме и реабилитации.

«Травму получила во время разбега на тренировке. Почувствовала боль. Я сразу же начала проходить реабилитацию под руководством Безуглова и Степанова. Это был не отдых, а процедуры и упражнения. Так что я всегда была в движении. Семья меня поддерживала. Я знала, что я в руках профессионалов», — добавила Ласицкене.

28-летняя Мария Ласицкене примет участие в Олимпиаде в Токио. Она вошла в десятку российских легкоатлетов, получивших допуск на игры. Россиянка трижды побеждала на чемпионатах мира и один раз — на чемпионате Европы.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.