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Россиянин Шкуренев идет шестым после трех дисциплин в десятиборье на Олимпиаде

06:17

Канадец Дамиан Уорнер продолжает лидировать в десятиборье на Олимпийских играх в Токио. Его результат в третьем сегменте, толкании ядра — 14,8 метра. Теперь у него 2966 очков.

На вторую строчку поднялся канадец Пирс Лепаж, толкнувший ядро на 15,31 метра (2773 очка). Он опередил австралийца Эшли Молони, который толкнул ядро на 14,59 метра (2741 очко).

Российский легкоатлет Илья Шкуренев поднялся с седьмой на шестую строчку. Он толкнул ядро на 14,95 метра (девятый результат), побив свой личный рекорд. Теперь у него 1833 очка.

Следующий этап в программе десятиборцев — прыжки в высоту.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Десятиборье

Мужчины

Толкание ядра

1. Виталий Жук (Белоруссия) — 16,23.

2. Гарретт Скантлинг (США) — 15,59.

3. Линдон Виктор (Гренада) — 15,39.

9. Илья Шкуренев (Россия) — 14,95.

Общий зачет

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 2966.

2. Пирс Лепаж (Канада) — 2773.

3. Эшли Молони (Австралия) — 2741.

6. Илья Шкуренев (Россия) — 2620.

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Евгений Козинов все материалы автора

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