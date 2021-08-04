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МОК открыл дисциплинарное расследование по делу Тимановской

06:03
Кристина Тимановская. Фото Instagram
Кристина Тимановская. Фото Instagram
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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что организация начала работу по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Мы получили отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с Тимановской. МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», — приводит ТАСС слова Адамса.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12053377

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Евгений Козинов все материалы автора

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