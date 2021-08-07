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Сергей Шубенков: «На этой Олимпиаде все прошло без эксцессов. Думаю, послабления для России продолжатся»

19:11
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Российский барьерист Сергей Шубенков, получивший в Токио 3 августа на разминке перед квалификацией тяжелую травму ноги, прокомментировал «СЭ» установленную квоту в 10 человек для сборной России по легкой атлетике на Олимпиаде-2020.

— World Athletics давным-давно решили, что будет 10 человек. Правда, это все отложилось на год. Почему-то не стали пересматривать решение. В принципе сейчас все прошло без эксцессов. Думаю, что послабления для России должны продолжиться.

— Как оценишь выступление сборной России по легкой атлетике на этой Олимпиаде?

— В целом все показывают свои нормальные результаты. С корректировкой на обстоятельства, скажем так. Это Япония, куда черт знает сколько лететь. Там, блин, финалы по утрам стоят! Мы с Дашей тоже были претендентами на медали, но вот выбыли. Такое случается.

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Артем Бухаев все материалы автора

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