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Клишиной не потребуется операция в связи с разрывом мышцы бедра

11:17
Дарья Клишина. Фото Reuters
Дарья Клишина. Фото Reuters
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Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский сообщил, что легкоатлетке Дарье Клишиной не потребуется операция в связи с травмой ноги, полученной на Олимпиаде в Токио.

«Нет, она точно не нуждается в оперативном лечении. Ее травма попроще. Она нуждается в наблюдении и в консервативной терапии», — приводит ТАСС слова Жолинского.

30-летняя Клишина получила травму ноги во время квалификации в прыжке в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12054685

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Иван Торопцев все материалы автора

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