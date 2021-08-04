Клишиной не потребуется операция в связи с разрывом мышцы бедра
11:17
Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский сообщил, что легкоатлетке Дарье Клишиной не потребуется операция в связи с травмой ноги, полученной на Олимпиаде в Токио.
«Нет, она точно не нуждается в оперативном лечении. Ее травма попроще. Она нуждается в наблюдении и в консервативной терапии», — приводит ТАСС слова Жолинского.
30-летняя Клишина получила травму ноги во время квалификации в прыжке в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц.
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