Клишиной не потребуется операция в связи с разрывом мышцы бедра

Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский сообщил, что легкоатлетке Дарье Клишиной не потребуется операция в связи с травмой ноги, полученной на Олимпиаде в Токио.

«Нет, она точно не нуждается в оперативном лечении. Ее травма попроще. Она нуждается в наблюдении и в консервативной терапии», — приводит ТАСС слова Жолинского.

30-летняя Клишина получила травму ноги во время квалификации в прыжке в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц.