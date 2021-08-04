Бельгийский десятиборец получил серьезную травму в результате неудачного прыжка в длину
09:09
Бельгийский десятиборец Томас ван дер Платцен получил травму во время исполнения прыжка в длину на Олимпийских играх в Токио.
Он крайне неудачно исполнил свою первую попытку: во время отталкивания он получил травму ноги, вследствие чего улетел с планки головой вперед и приземлился в яму с песком лицом вниз.
Томас ван дер Платцен. Фото Reuters
Ван дер Платцен не сумел самостоятельно покинуть стадион, его увезли на инвалидной коляске.
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