Бельгийский десятиборец получил серьезную травму в результате неудачного прыжка в длину

Бельгийский десятиборец Томас ван дер Платцен получил травму во время исполнения прыжка в длину на Олимпийских играх в Токио.

Он крайне неудачно исполнил свою первую попытку: во время отталкивания он получил травму ноги, вследствие чего улетел с планки головой вперед и приземлился в яму с песком лицом вниз.

Томас ван дер Платцен. Фото Reuters

Ван дер Платцен не сумел самостоятельно покинуть стадион, его увезли на инвалидной коляске.