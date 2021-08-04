Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

МОК приостановил дело о жесте американки Сондерс на Играх в Токио из-за смерти ее матери

11:53
Рэйвен Сондерс. Фото Instagram
Рэйвен Сондерс. Фото Instagram
Теги:

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил расследование по делу американской легкоатлетки Рэйвен Сондерс в связи со смертью ее матери, сообщает Reuters.

На Играх в Токио спортсменка завоевала серебро в толкании ядра и во время церемонии награждения показала жест, сложив руки крестом над головой.

Позднее легкоатлетка заявила, что продемонстрировала жест в знак солидарности с «угнетенными людьми».

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК приостановил расследование по ситуации с жестом Рэйвен Сондерс на подиуме Олимпиады в Токио в связи со смертью матери американской спортсменки.

«Этим утром мы узнали очень печальные новости о смерти матери Рэйвен Сондерс. МОК выражает свои соболезнования Рэйвен и ее семье. Как вы понимаете, с учетом этих обстоятельств процесс пока полностью приостановлен», — заявил Адамс.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа
Олимпиада-2020, синхронное плавание: дуэты, произвольная программа. Где смотреть
Юрий Семин назначен новым главным тренером «Ростова»
У китайцев могут отобрать медали за значки с Мао. Еще один скандал с политической акцией на олимпийском подиуме
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
5
Офсайд