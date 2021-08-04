МОК приостановил дело о жесте американки Сондерс на Играх в Токио из-за смерти ее матери
Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил расследование по делу американской легкоатлетки Рэйвен Сондерс в связи со смертью ее матери, сообщает Reuters.
На Играх в Токио спортсменка завоевала серебро в толкании ядра и во время церемонии награждения показала жест, сложив руки крестом над головой.
Позднее легкоатлетка заявила, что продемонстрировала жест в знак солидарности с «угнетенными людьми».
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК приостановил расследование по ситуации с жестом Рэйвен Сондерс на подиуме Олимпиады в Токио в связи со смертью матери американской спортсменки.
«Этим утром мы узнали очень печальные новости о смерти матери Рэйвен Сондерс. МОК выражает свои соболезнования Рэйвен и ее семье. Как вы понимаете, с учетом этих обстоятельств процесс пока полностью приостановлен», — заявил Адамс.
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