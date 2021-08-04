Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Илья Шкуренев: «В глазах судьи читалась ненависть»

16:15
Илья Шкуренев. Фото Reuters
Илья Шкуренев. Фото Reuters
Теги:

Российский десятиборец Илья Шкуренев прокомментировал судейский протест, который был подан на его результат в прыжках в высоту.

В третьей попытке на 2.02 м Шкуренев преодолел планку и судья поднял белый флаг. Однако затем планка упала и арбитр изменил свое решение.

— Это прежде всего моя ошибка, если бы я прыгал нормально, ничего бы не случилось, — заявил Шкуренев. — Но я думал и всегда так было, что если судья поднял белый флаг, то это неоспоримое решение. Поэтому был полностью уверен, что все, высота взята. А потом другой судья, даже не тот, что с флагом, мне стал показывать: типа, нет. Начались разборки, нервотрепка... Пытался его уговорить, чтобы мне дали продолжать соревнования даже в состоянии протеста. Тем более, вчера у девчонок в такой же ситуации дали доделать вид. Так почему мне нельзя?! Но я по-английски ни бум-бум, судья — по-русски. Он начал орать вроде «что ты ко мне пристал» и все такое. Не скажу, что он вел себя как-то агрессивно, но ненависть в его глазах читалась...

— Судья был японским?

— Нет, точно не японский. Я точно не знаю, но по виду прям англичанин какой-то.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Наталья Марьянчик все материалы автора

Читайте также

Олимпийцы теперь знамениты и без медалей. На Играх-2020 есть альтернативная реальность
Белорусская легкоатлетка Тимановская прилетела в Вену из Токио
Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
30
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события