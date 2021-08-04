Илья Шкуренев: «В глазах судьи читалась ненависть»

Российский десятиборец Илья Шкуренев прокомментировал судейский протест, который был подан на его результат в прыжках в высоту.

В третьей попытке на 2.02 м Шкуренев преодолел планку и судья поднял белый флаг. Однако затем планка упала и арбитр изменил свое решение.

— Это прежде всего моя ошибка, если бы я прыгал нормально, ничего бы не случилось, — заявил Шкуренев. — Но я думал и всегда так было, что если судья поднял белый флаг, то это неоспоримое решение. Поэтому был полностью уверен, что все, высота взята. А потом другой судья, даже не тот, что с флагом, мне стал показывать: типа, нет. Начались разборки, нервотрепка... Пытался его уговорить, чтобы мне дали продолжать соревнования даже в состоянии протеста. Тем более, вчера у девчонок в такой же ситуации дали доделать вид. Так почему мне нельзя?! Но я по-английски ни бум-бум, судья — по-русски. Он начал орать вроде «что ты ко мне пристал» и все такое. Не скажу, что он вел себя как-то агрессивно, но ненависть в его глазах читалась...

— Судья был японским?

— Нет, точно не японский. Я точно не знаю, но по виду прям англичанин какой-то.