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Белорусская легкоатлетка Тимановская прилетела в Вену из Токио

16:25
Кристина Тимановская. Фото Reuters
Кристина Тимановская. Фото Reuters
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в Вену рейсом Austrian Airlines, сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-телеканал OE24.

Ожидается, что в столице Австрии она сделает пересадку и отправится в Варшаву, где 5 августа даст большую пресс-конференцию.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://t.me/tass_agency/68010

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