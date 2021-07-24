Российские лучники Перова и Базаржапов не смогли выйти в четвертьфинал среди смешанных команд
05:10
Россияне Ксения Перова и Гаслан Базаржапов в миксте олимпийского турнира по стрельбе из лука в 1/8 финала уступили сборной Турции.
Российская команда проиграла со счетом 2:6. В четвертьфинале турецкая команда встретится с Индонезией.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
Командное первенство
1/8 финала
Турция — Россия — 6:2
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