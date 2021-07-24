Российские лучники Перова и Базаржапов не смогли выйти в четвертьфинал среди смешанных команд

Россияне Ксения Перова и Гаслан Базаржапов в миксте олимпийского турнира по стрельбе из лука в 1/8 финала уступили сборной Турции.

Российская команда проиграла со счетом 2:6. В четвертьфинале турецкая команда встретится с Индонезией.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Командное первенство

1/8 финала

Турция — Россия — 6:2