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Российские лучники Перова и Базаржапов не смогли выйти в четвертьфинал среди смешанных команд

05:10
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Россияне Ксения Перова и Гаслан Базаржапов в миксте олимпийского турнира по стрельбе из лука в 1/8 финала уступили сборной Турции.

Российская команда проиграла со счетом 2:6. В четвертьфинале турецкая команда встретится с Индонезией.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Командное первенство

1/8 финала

Турция — Россия — 6:2

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события