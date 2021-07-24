Сборная Кореи выиграла золото Олимпиады в командном миксте в стрельбе из лука
11:13
Сборная Кореи выиграла командные соревнования в миксте на Олимпиаде в Токио.
В финале корейцы победили сборную Нидерландов со счетом 5:3.
Это золото стало первым для корейцев на Играх в Японии.
В матче за третье место Мексика обыграла Турцию — 6:2.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
Командное первенство
Финал
Корея — Нидерланды — 5:3
Матч за 3-е место
Мексика — Турция — 6:2
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