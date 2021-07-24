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Сборная Кореи выиграла золото Олимпиады в командном миксте в стрельбе из лука

11:13
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Сборная Кореи выиграла командные соревнования в миксте на Олимпиаде в Токио.

В финале корейцы победили сборную Нидерландов со счетом 5:3.

Это золото стало первым для корейцев на Играх в Японии.

В матче за третье место Мексика обыграла Турцию — 6:2.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Командное первенство

Финал

Корея — Нидерланды — 5:3

Матч за 3-е место

Мексика — Турция — 6:2

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Иван Торопцев все материалы автора

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