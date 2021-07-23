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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба из лука

Российская лучница Гомбоева о своем состоянии: «Стрелять я могу и буду»

09:42
Светлана Гомбоева. Фото ОКР
Светлана Гомбоева. Фото ОКР

Российская лучница Светлана Гомбоева опубликовала сторис в Instagram после того, как потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде-2020.

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«Всем привет! На время Олимпиады я перестала вести свою страничку, но ситуация так сложилась, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова. Стрелять я могу! И буду!» — написала Гомбоева.

23-летняя спортсменка смогла набрать 630 баллов и заняла 45-е место.

Ксения Перова с 664 очками заняла восьмое место в квалификации, показав свой лучший результат в сезоне, Елена Осипова — на 22-й строчке с 651 очком.

В 1/32 финала Перова сразится с Элис Ингли (Австралия), Осипова встретится с Сякиерой Машайих (Малайзия), Гомбоева — с Габриэлой Шлессер (Нидерланды). Встречи пройдут 25 июля.

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Сергей Разин все материалы автора

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