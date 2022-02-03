Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 10:10

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований женщин

Голикова, Ольга Фаткулина и Качанова выступят в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпиаде
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Ангелина Голикова.
Фото Global Look Press

С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин по конькобежному спорту на зимней Олимпиаде-2022.

В составе женской сборной России по конькобежному спорту на Играх в Китае выступят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева.

Олимпиада-2022 в Китае. Расписание соревнований по конькобежному спорту. Женщины (время начала — московское):

5 февраля, суббота

11.30. 3000 м, женщины

7 февраля, понедельник

11.30. 1500 м, женщины

10 февраля, четверг

15.00. 5000 м, женщины

12 февраля, суббота

11.00. Командная гонка преследования, четвертьфиналы, женщины

13 февраля, воскресенье

16.56. 500 м, женщины

15 февраля, вторник

09.30. Командная гонка преследования, полуфиналы, женщины

10:24. Командная гонка преследования, финал D, женщины

10.30. Командная гонка преследования, финал C, женщины

11.22. Командная гонка преследования, финал B, женщины

11.28. Командная гонка преследования, финал A, женщины

17 февраля, четверг

11.30. 1000 м, женщины

19 февраля, суббота

10.45. Масс-старт, полуфиналы, женщины

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Ангелина Голикова
Дарья Качанова
Ольга Фаткулина
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Фигурист Марк Кондратюк: из ноунейма в лидеры сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Гусев назвал своего кандидата на выборах капитана олимпийской сборной России
Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований мужчин и трансляции
Богалий назвала самым боевым состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине
Ярошенко назвал сильнейшим состав олимпийской сборной России на смешанную эстафету
«А я-то что могу сделать?» Гусев прокомментировал отсутствие Кузьменко в основном составе олимпийской сборной
Хованцев назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований мужчин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости