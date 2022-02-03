Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований женщин

Голикова, Ольга Фаткулина и Качанова выступят в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпиаде

С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин по конькобежному спорту на зимней Олимпиаде-2022.

В составе женской сборной России по конькобежному спорту на Играх в Китае выступят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева.

Олимпиада-2022 в Китае. Расписание соревнований по конькобежному спорту. Женщины (время начала — московское):

5 февраля, суббота

11.30. 3000 м, женщины

7 февраля, понедельник

11.30. 1500 м, женщины

10 февраля, четверг

15.00. 5000 м, женщины

12 февраля, суббота

11.00. Командная гонка преследования, четвертьфиналы, женщины

13 февраля, воскресенье

16.56. 500 м, женщины

15 февраля, вторник

09.30. Командная гонка преследования, полуфиналы, женщины

10:24. Командная гонка преследования, финал D, женщины

10.30. Командная гонка преследования, финал C, женщины

11.22. Командная гонка преследования, финал B, женщины

11.28. Командная гонка преследования, финал A, женщины

17 февраля, четверг

11.30. 1000 м, женщины

19 февраля, суббота

10.45. Масс-старт, полуфиналы, женщины