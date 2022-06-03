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Сегодня, 15:30

Российские конькобежцы получили за четыре года более 60 миллионов рублей призовых от ISU

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российские конькобежцы за четыре года получили от Международного союза конькобежцев (ISU) 60,5 миллиона рублей призовых, сообщает РИА «Новости Спорт».

Расходы Союза конькобежцев России (СКР) из внебюджетных источников составили 225,9 миллиона рублей. На призовые спортсменов было потрачено почти 8,4 миллиона рублей, а на оплату услуг иностранных специалистов — 53,6 миллиона.

На проведение спортивных мероприятий СБР потратил дополнительно почти 25 миллионов рублей, на проведение антидопинговых мероприятий — 3,5 миллиона, а на тестирование на коронавирус — 186 тысяч.

По итогам четырехлетнего периода остаток средств организации на 31 декабря составил 9,5 миллионов рублей.

Согласно отчету, Финансовое положение СКР считается устойчивым.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220603/isu-1792924328.html
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