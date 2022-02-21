Ангелина Голикова: «Если честно, очень устала, совсем нет сил. Я эмоционально пуста»
Российская конькобежка Голикова рассказал об усталости после завершения Олимпиады
Российская конькобежка Ангелина Голикова поделилась эмоциями после возвращения из Пекина, где завершились Олимпийские игры.
«Если честно, очень устала, совсем нет сил. Я эмоционально пуста. Пекин, видимо, влюбился в нас и не хотел нас отпускать. Наш самолет задержали на целых четыре часа. Полет был изнурительным, у некоторых спортсменов еще вчера были старты.
Олимпиада — эмоции на всю жизнь, безумно рада, что выступила на них и завоевала бронзовую медаль. Будет, что вспомнить и рассказать семье», — сказала Голикова.
Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров на Играх в Пекине.
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