Ангелина Голикова: «Если честно, очень устала, совсем нет сил. Я эмоционально пуста»

Российская конькобежка Ангелина Голикова поделилась эмоциями после возвращения из Пекина, где завершились Олимпийские игры.

«Если честно, очень устала, совсем нет сил. Я эмоционально пуста. Пекин, видимо, влюбился в нас и не хотел нас отпускать. Наш самолет задержали на целых четыре часа. Полет был изнурительным, у некоторых спортсменов еще вчера были старты.

Олимпиада — эмоции на всю жизнь, безумно рада, что выступила на них и завоевала бронзовую медаль. Будет, что вспомнить и рассказать семье», — сказала Голикова.

Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров на Играх в Пекине.