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Сегодня, 12:13

Голландская конькобежка Схаутен завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в масс-старте, Голубева не финишировала

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился масс-старт у женщин.

Голландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль, серебро у канадки Ивани Блонден, замкнула тройку призерок Франческа Лоллобриджида из Италии.

Российская конькобежка Елизавета Голубева упала предпоследнем круге и не финишировала.

Олимпийские игры-2022

Коньки. Женщины. Масс-старт

Финал

1. Ирена Схаутен (Нидерланды)

2. Ивана Блонден (Канада)

3. Франческа Лоллобриджида (Италия)

4. Миа Килбург (США)

5. Ким Бо Рым (Корея)

6. Айано Сато (Япония)

7. Ли Циши (Китай)

8. Джорджия Беркланд (США)

9. Го Дань (Китай)

10. Марина Зуева (Белоруссия)...

...16. Елизавета Голубева (Россия)

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