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Сегодня, 10:54

Российская конькобежка Голубева не смогла выйти в финал масс-старта Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде-2022 завершился первый полуфинал масс-старта у женщин.

В первом полуфинале россиянка Елизавета Голубева заняла девятое место и не смогла выйти в финал. В другом полуфинале выступит Елена Сохрякова.

Финал масс-старта пройдет сегодня, 19 февраля и начнется в 12:00 мск.

Олимпийские игры-2022

Коньки. Женщины. Масс-старт

1-й полуфинал

1. Ивана Блонден (Канада)

2. Айано Сато (Япония)

3. Ли Циши (Китай)

4. Миа Килбург (США)

5. Марейке Груневуд (Нидерланды)

6. Магдалена Чищон (Польша)

7. Клаудиа Пехштайн (Германия)

8. Марина Зуева (Белоруссия)

9. Елизавета Голубева (Россия)

Олимпиада
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