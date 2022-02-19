Российская конькобежка Сохрякова не смогла выйти в финал масс-старта Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 завершился второй полуфинал масс-старта у женщин.

В первом полуфинале россиянка Елена Сохрякова заняла десятое место и не смогла выйти в финал. В другом полуфинале Елизавета Голубева также не смогла квалифицироваться в финал.

Финал масс-старта пройдет сегодня, 19 февраля и начнется в 12:00 мск.

Олимпийские игры-2022

Коньки. Женщины. Масс-старт

2-й полуфинал

1. Франческа Лоллобриджида (Италия)

2. Ким Бо Рым (Корея)

3. Го Дань (Китай)

4. Ирена Схаутен (Нидерланды)

5. Каролина Босек (Польша)

6. Джорджия Беркланд (США)

7. Валери Мальте (Канада)

8. Надежда Морозова (Казахстан)...

...10. Елена Сохрякова (Россия)