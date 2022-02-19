Российский конькобежец Захаров из-за падения не смог выйти в финал масс-старта Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 завершился второй полуфинал масс-старта у мужчин.

Во втором полуфинале россиянин Руслан Захаров на шестом круге зацепился коньком за соперника и упал, досрочно завершив гонку. Ранее в финал пробился Даниил Алдошкин.

Финал масс-старта пройдет сегодня, 19 февраля и начнется в 11:30 мск.

Олимпийские игры-2022

Коньки. Мужчины. Масс-старт

2-й полуфинал

1. Андреа Джованни (Италия)

2. Ли Сын Хун (Корея)

3. Ливио Венгер (Швейцария)

4. Габриэль Одор (Австрия)

5. Джордан Бельшо (Канада)

6. Риосуке Цутия (Япония)

7. Джои Мантия (США)

8. Йоррит Бергсма (Нидерланды)...

...15. Руслан Захаров (Россия)