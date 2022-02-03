Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований мужчин

Кулижников, Захаров и Румянцев выступят в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпиаде

С 6 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди мужчин по конькобежному спорту на зимней Олимпиаде-2022.

В составе мужской сборной России по конькобежному спорту на Играх в Китае выступят Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

Олимпиада-2022 в Китае. Расписание соревнований по конькобежному спорту. Мужчины (время начала — московское):

6 февраля, воскресенье

11.30. 5000 м, мужчины

8 февраля, вторник

13.30. 1500 м, мужчины

11 февраля, пятница

11.00. 10 000 м, мужчины

12 февраля, суббота

11.53. 500 м, мужчины

13 февраля, воскресенье

16.00. Командная гонка преследования, четвертьфиналы, мужчины

15 февраля, вторник

09.52. Командная гонка преследования, полуфиналы, мужчины

10.43. Командная гонка преследования, финал D, мужчины

10:49. Командная гонка преследования, финал C, мужчины

11.41. Командная гонка преследования, финал B, мужчины

11.47. Командная гонка преследования, финал A, мужчины

18 февраля, пятница

11.30. 1000 м, мужчины

19 февраля, суббота

10.00. Масс-старт, полуфиналы, мужчины

11.30. Масс-старт, финал, мужчины