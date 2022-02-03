Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 10:05

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований мужчин

Кулижников, Захаров и Румянцев выступят в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпиаде
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Павел Кулижников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С 6 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди мужчин по конькобежному спорту на зимней Олимпиаде-2022.

В составе мужской сборной России по конькобежному спорту на Играх в Китае выступят Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

Олимпиада-2022 в Китае. Расписание соревнований по конькобежному спорту. Мужчины (время начала — московское):

6 февраля, воскресенье

11.30. 5000 м, мужчины

8 февраля, вторник

13.30. 1500 м, мужчины

11 февраля, пятница

11.00. 10 000 м, мужчины

12 февраля, суббота

11.53. 500 м, мужчины

13 февраля, воскресенье

16.00. Командная гонка преследования, четвертьфиналы, мужчины

15 февраля, вторник

09.52. Командная гонка преследования, полуфиналы, мужчины

10.43. Командная гонка преследования, финал D, мужчины

10:49. Командная гонка преследования, финал C, мужчины

11.41. Командная гонка преследования, финал B, мужчины

11.47. Командная гонка преследования, финал A, мужчины

18 февраля, пятница

11.30. 1000 м, мужчины

19 февраля, суббота

10.00. Масс-старт, полуфиналы, мужчины

11.30. Масс-старт, финал, мужчины

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Александр Румянцев
Виктор Муштаков
Павел Кулижников
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Фигурист Марк Кондратюк: из ноунейма в лидеры сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Гусев назвал своего кандидата на выборах капитана олимпийской сборной России
Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований мужчин и трансляции
Богалий назвала самым боевым состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине
Ярошенко назвал сильнейшим состав олимпийской сборной России на смешанную эстафету
«А я-то что могу сделать?» Гусев прокомментировал отсутствие Кузьменко в основном составе олимпийской сборной
Хованцев назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская конькобежка Голубева объяснила, почему больше любит выступать без болельщиков

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований женщин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости