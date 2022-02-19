Российская конькобежка Елизавета Голубева рассказала о падении в финале масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

«На самом деле, бежала классно, все контролировала, но не повезло. В масс-старте очень важно везение. В полуфинале под меня упали, второй раз коньками сцепились. Возможно, это наша ошибка, но не везет. Я боролась за медаль. Чувствовала, что сил еще много, могу рвануть на последних метрах. Но получилось так, обидно!

Знала, что меня выведут в финал после падения в полуфинале. Там было очевидно, что я не виновата. У нас особо нет ситуаций, когда судьи игнорируют такое. В конькобежном спорте компетентные арбитры, надо только самой подойти и попросить обратить внимание на эпизод", — сказала спортсменка.

Золотую медаль завоевала голландская конькобежка Ирен Схаутен, серебро у канадки Ивани Блонден, замкнула тройку призерок Франческа Лоллобриджида из Италии. Голубева из-за падения на предпоследнем круге не финишировала.