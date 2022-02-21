Руслан Захаров: «Олимпиада — настоящий праздник, очень счастлив, что пережил его»

Российский конькобежец Руслан Захаров поделился эмоциями после возвращения с Олимпиады в Пекине.

«Эмоции супер, их просто океан и маленькая тележка, — сказал Захаров. — Я даже вам словами не могу передать, что я чувствую сейчас. Не был в России почти месяц. Безумно соскучился по семье и всем близким.

Будет ли у меня отдых? Пару дней, да и все, снова в бой без передышки. Олимпиада — настоящий праздник. Я очень счастлив, что пережил его. Буду помнить и вспоминать всю жизнь».

Руслан Захаров — серебряный призер Олимпиады в Пекине в командной гонке.