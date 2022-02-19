Российский конькобежец Руслан Захаров, который не смог выйти в финал масс-старта на Олимпиады в Пекине, подвел итоги Игр-2022 и рассказал о своих планах.

Ранее Захаров завоевал серебро в эстафете и стал первым российским спортсменом, завоевавшим награды Олимпийских игр и в шорт-треке, и в конькобежном спорте.

«Если бы мне лет 5 назад, когда я переходил из шорт-трека в коньки, кто-нибудь сказал, что я встану на предпоследнюю ступень олимпийского пьедестала, я бы не поверил, — отметил Захаров. — Думаю, если бы меня допустили до Игр в Корее, с вероятностью 95% я бы закончил со спортом. Я ставил себе тогда задачу за 10 месяцев отобраться на Игры и почти ее выполнил. Но аппетит приходит во время еды. Спустя год-другой я понял, что у нас сильная команда и мы можем бороться за медали во всех дисциплинах. У меня периодически получается в масс-старте, особенно в этом году. Мы сильны в командной гонке, на длинных дистанциях у меня, как говорится, раз в год швабра стреляет.

На этой Олимпиаде я не выступил на 10000 метрах, к сожалению. Надо было выбирать между этой дистанцией и командной гонкой. ISU, конечно, непонятно для чего составил такое расписание. У нас тут было 15 соревновательных дней. Они говорят, что это лучший вариант, но я бы просто скопировал расписание с предыдущих Игр. Тот человек, который окончательно принял это решение, видимо, сам десятку ни разу не бегал и не понимает, в каком ты физическом состоянии находишься, когда полностью на ней выкладываешься. Это видно по примеру голландца Патрика Руста. Ему после десятки в команднике было очень трудно. Рад, что я не повелся на эту авантюру.

В целом я счастлив итогам этих Игр. Мои последние два забега закончились подражаниями, это оставляет осадок. Но если сделать глобальные выводы, то все закончилось достаточно хорошо. Хочу поблагодарить СКР, который 5 лет назад дал мне возможность поменять один вид спорта на другой. Технически это очень сложно организовать. Виктор Александрович Сивков меня принял в такой ситуации в предолимпийский год. 90% специалистов в любом топовом виде спорта отказали бы. Огромное спасибо ему за это! И всей моей семье, которая поддерживает мои авантюры.

Я 4 года назад сказал, что если возьму золото Олимпиады, пойду на Эверест. Это стоит 100 тысяч долларов. Как раз призовые за золото примерно столько можно заработать. Пока у меня не получилось. Есть ли планы на Милан? Я до сих пор хочу на Эверест, а больше пока никаких планов нет. А еще я хочу домой! «.