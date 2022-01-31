«Голосовал за Фуркада. Не осуждаю людей, которые хейтят допингеров». Огонь-интервью от олимпийского чемпиона

Руслан Захаров жжет про ковидные условия, китайцев и прогнозирует победу России в командной гонке.

Руслан Захаров — один из самых уникальных российских спортсменов. В Сочи-2014 он стал олимпийским чемпионом по шорт-треку в эстафете. Там же от лица спортсменов приносил Олимпийскую клятву на церемонии открытия.

А в 30 лет перешел в коньки. Вид спорта вроде бы смежный, но с абсолютно другой спецификой. Казалось бы, поздновато для таких маневров. Однако две медали с чемпионатов мира говорят об обратном. Теперь у него новая цель: попасть на олимпийский пьедестал в коньках.

Диван за 72 тысячи

— Руслан, как обстановка в Олимпийской деревне?

— Сегодня был выходной, и мы с ребятами прогулялись. Нашли досуговый центр. Там бильярд, настольный теннис, есть автоматы виртуальной реальности. Вроде все. В целом скучновато. Если сюда приедут люди, у которых будет много свободного времени — быстро загрустят. Но мы не веселиться приехали.

— Говорят, в номерах у вас холодина.

— У кого? У нас жара нереальная. Окно круглосуточно открыто. На улице прохладно, да. Но так не летняя же Олимпиада! Хватит паркетным гонщикам бегать в плюсовой температуре. Пусть зиму ощутят.

Условия для жизни в деревне комфортные. Кровати — классные. В идеале диванчик бы еще, а то сидеть негде. Узнавал у ОКР. Сказали, что надо доплатить 72 тысячи, тогда дадут в прокат. От души помогли! Ну ладно, обойдусь без дивана. Не страшно.

Зато у нас бомбический каток. Логистика на высочайшем уровне. Он не такой скоростной, но все устроено идеально. И персонал классный. Вот все вообще — топ! Уходить с него не хочется.

— Сравнить Пекин-22 и Сочи-14 возможно?

— В Сочи все было куда масштабнее, но там ведь и карантинных ограничений не было. А они накладывают отпечаток. Да и домашние Олимпийские игры — совершенно особенная история. Сочи-2014 всегда будет на первом месте в моем сердце.

При этом я хорошо отношусь к китайцам. Видно, как они здесь стараются. Даже горничные, когда приходят убираться, готовят через переводчик какие-то фразы на русском языке. Во всем пытаются помочь. И эти сверхстарания нивелируют все минусы.

Из-за простуды твоя олимпийская мечта может сгореть

— К «космонавтам» привыкли?

— Сначала, как и все, пилил сторизы. Конечно, такие костюмы бросаются в глаза. Зато у них в стране нет заразы. Вот СМИ говорят, что все пошло отсюда. Так теперь китайцы исправляют свою ошибку. В их стране нет коронавируса.

— В Пекине сегодня 24 случая.

— А в России сколько? 124 тысячи? Это иголка в стоге сена.

— То есть претензий к китайцам из-за «короны» у вас нет?

— Вообще никаких. Мы в таком мире живем — ну, не было бы ковида, всплыло бы что-то другое. Я стараюсь обращать внимание на лучшее. Вот, например, у китайцев стоит поучиться дисциплине. Один раз забыл тут убрать еду. Вернулся — так там уже двое по полной обрабатывают место, на котором я сидел, и все вокруг. Сами ничего не касаются, даже вилки. Разве это не круто? Мне нравятся, что они так строго соблюдают правила. Да, порой некоторые из них кажутся абсурдными. Но и российские законы не все очевидны. Мне проще соблюдать, чем осуждать. Тем более я сюда не бастовать приехал и не ныть из-за отсутствия дивана. Моя задача — быстро бежать. И ни одна фигня не должна помешать мне сделать это.

— У России ряд потерь из-за положительных тестов. Пугает, что вирус так близко?

— Он очень близко. В шорт-треке вот много проблем. Из последнего — очень сильная польская девочка. Лидер Кубка мира! Позавчера болтали с ее тренером, он рассказывал, как у нее все круто, а вчера читаю новость — положительный тест...

Да, омикрон — это как простуда. Но опять же — такие правила. Какой смысл негодовать? Как это мне поможет? Лучше стараться беречь себя. Из-за простуды твоя олимпийская мечта может сгореть. Но такие правила для всех.

— Верите в теорию заговора, согласно которой китайцы могут убирать конкурентов положительными тестами?

— У любой теории есть сторонники. И я могу только порадоваться, что в моих дисциплинах нет китайцев (смеется). Вот спринт они бегут. Там главные конкуренты — голландцы. И если в сборной Нидерландов подряд полетят положительные тесты, я сам вам позвоню (смеется). А пока — не верю.

15 февраля мы победим

— Все участники ОИ выбирают спортсменов в Комиссию атлетов МОК. Вы за кого голосовали?

— Ирен Вюст и Мартен Фуркад.

— Почему Вюст — понятно. Конькобежка. А почему Фуркад?

— Он — пятикратный олимпийский чемпион. Человек явно разбирается в спорте. И Фуркад не свинья, если вы понимаете, о чем я.

— Елена Сохрякова не стала голосовать за француза, потому что он «много нехорошего говорил про россиян».

— У каждого свое мнение. Я не из тех, кто будет говорить, что у нас нет никаких проблем с допингом. Это неправда. Они есть. Или вы не согласны?

— Согласен.

— Так почему пятикратный олимпийский чемпион не может об этом сказать? Точно так же я говорю, что есть проблемы у норвежцев, есть они и у Франции. Нужно не отнекиваться, а решать их. Не осуждаю людей, которые осуждают доперов. Ну не нравится ему Логинов. Так я тоже не хотел бы бегать с человеком, который официально попался на ЭПО. Не говорю, что такого спортсмена нужно гнобить или оскорблять, но относиться к нему иначе, чем к остальным, другие атлеты имеют право. Он же не просто им внешне не нравится, причина совсем другая.

Меня могут хейтить, но я нетерпим к допингу. Я клятву давал перед всем миром. На Олимпийских играх!

— И отношение к любому человеку в случае дисквалификации у вас сразу меняется?

— Нюансы тоже есть. ЭПО — это не три флажка. Чтобы получить три флажка, надо быть балбесом. Это же касается тех, кто не смог получить зеленые коды перед вылетом сюда. Или читаю вчера, как запасная биатлонистка рассказывает, что не заполняла приложение две недели, а теперь другая девочка заболела — и ей лететь... Ну, ты нормальная вообще? А твой тренер? А СБР?

Всем сильно заранее присылали инструкцию. На русском языке! Все справились, а они нет. Люди подводят команду, страну. Зато зимой только про биатлон и пишут.

— Потому что у них всегда полно веселых историй.

— То есть остальным тоже нужно косячить, чтобы их вспоминали? Обидно, что классные виды спорта остаются в тени. Вот шорт-трек невероятно зрелищный. Там молодежь вообще безбашенная. В сноуборде у нас чемпионы мира. Захожу к ним в Instagram — 500 подписчиков. Разве это правильно?

В этом смысле красавцы Нагорный и Далалоян. Так гимнастику расшатали! Одно дело, когда красивые девушки прокачивают себе соцсети. Это чуть другая история. А тут два пацана. Круто! Просто топчики!

— Тогда ждем медийного прорыва в коньках?

— А что нужно сделать? Голым на лед выбежать? Если серьезно, то я-то уже свое упустил. Но вот на нашу молодежь обратите внимание. Там такие классные ребята. 13 и 15 февраля командная гонка. Смотрите обязательно. Мы станем олимпийскими чемпионами!

— Смело.

— А Олимпийские игры — самые легкие соревнования. Просто ажиотаж плющит. Но график здесь — кайфовейший. На чемпионатах мира такого нет. Показать здесь высокий результат — на раз-два. Просто башку надо выключить. Судя по последней контрольной, готовы мы шикарно.