Сборная Бельгии завоевала первую с 1948 года золотую медаль на зимних Олимпиадах

Сборная Бельгии завоевала первую с 1948 года золотую медаль на зимних Олимпийских играх.

Сегодня, 19 февраля конькобежец Барт Свингс стал чемпионом в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Предыдущее золото Бельгия выигрывала в 1948 году на Играх в Санкт-Морице (Швейцария). Тогда фигуристы Мишлин Ланнуа и Пьер Бонье одержали победу в парном катании.

Всего на счету сборной Бельгии 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали в истории зимних Олимпиад.