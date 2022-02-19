Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 12:20

Сборная Бельгии завоевала первую с 1948 года золотую медаль на зимних Олимпиадах

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная Бельгии завоевала первую с 1948 года золотую медаль на зимних Олимпийских играх.

Сегодня, 19 февраля конькобежец Барт Свингс стал чемпионом в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Предыдущее золото Бельгия выигрывала в 1948 году на Играх в Санкт-Морице (Швейцария). Тогда фигуристы Мишлин Ланнуа и Пьер Бонье одержали победу в парном катании.

Всего на счету сборной Бельгии 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали в истории зимних Олимпиад.

0
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голландская конькобежка Схаутен завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в масс-старте, Голубева не финишировала

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: результаты соревнований женщин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости