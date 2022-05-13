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Сегодня, 17:30

ISU утвердил новую политику защиты спортсменов от сексуальных домогательств и жестокого обращения

Карен Саркисян
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую политику защиты спортсменов от сексуальных домогательств и жестокого обращения.

«К сожалению, ни один вид спорта ни в одной стране не застрахован от случаев домогательств и абьюза. Каждый, кто вовлечен в деятельность ISU, должен активно защищать спортсменов от жестокого обращения, домогательств и эксплуатации. Мы стремимся к тому, чтобы все, кто находится под юрисдикцией ISU, осознавали, что они ответственны за то, чтобы попытаться защитить спортсменов и других участников мероприятий ISU, соблюдая кодекс этики и сообщая о любых опасениях по поводу их благополучия», — говорится на сайте ISU.

ISU включил в кодекс этики организации пять категорий, определяющих домогательства и издевательства:

— сексуальные домогательства;

— сексуальное насилие;

— физическое насилие;

— психологическое насилие;

— пренебрежительное отношение или бездействие.

Источник: https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/14127-new-isu-athlete-safeguarding-policy?templateParam=15
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