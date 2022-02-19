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Сегодня, 11:44

Бельгийский конькобежец Свингс завоевал золотую медаль в масс-старте Олимпиады-2022, Алдошкин — пятый

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал масс-старта у мужчин.

Золотую медаль завоевал бельгийский конькобежец Барт Свингс, серебро у корейца Чой Джэ Вон, замкнул тройку призеров еще один представитель Кореи Ли Сын Хун.

Россиянин Даниил Алдошкин финишировал пятым.

Олимпийские игры-2022

Коньки. Мужчины. Масс-старт

Финал

1. Барт Свингс (Бельгия)

2. Чой Джэ Вон (Корея)

3. Ли Сын Хун (Корея)

4. Джои Мантия (США)

5. Даниил Алдошкин (Россия)

6. Риосуке Цутия (Япония)

7. Ливио Венгер (Швейцария)

8. Сейтаро Итинохе (Япония)

9. Йоррит Бергсма (Нидерланды)

10. Габриэль Одор (Австрия)

Олимпиада
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