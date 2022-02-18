Сколько зарабатывает Александр Большунов и на что тратит деньги

История о том, сколько зарабатывает лучший лыжник России.

Состояние российского спортсмена Александра Большунова оценивается от одного до пяти миллионов долларов. Расскажем, сколько лыжник заработал за последний сезон, где живет и на что тратит деньги.

Александр Большунов является двукратным олимпийским чемпионом в скиатлоне и эстафете на Играх в Пекине, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель «Тур де Ски». Также он имеет звание заслуженного мастера спорта. Сан Саныч стал первым и единственным среди мужчин-лыжников, который смог получить олимпийские медали во всех олимпийских дисциплинах. Большунов считается рекордсменом среди всех мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Олимпийских игр.

Сколько зарабатывает Большунов

Заработки в лыжах сильно отличаются по сравнению даже с биатлоном, не говоря о футболе или хоккее. Даже при условии, что Большунов только выигрывает, а остальные проигрывают, все равно его доход не сможет сравняться с тем, что есть у спортсменов из других видов спорта.

Деньги, которые зарабатывает Большунов, — очень большие для лыжных гонок. В сезоне-2020/21 его призовые на Кубке мира составили 226 тысяч долларов. Благодаря Большунову вернулся интерес к лыжным гонкам в нашей стране. Сан Саныч выигрывает медаль за медалью на Олимпиаде, радуя болельщиков и увеличивая их число. Хоть спортсмен нечасто жалует СМИ интервью, он старается популяризировать любимый вид спорта своими громкими победами. Международная федерация лыжных гонок не может себе позволить платить хорошие призовые спортсменам. За Кубок мира, «Тур де Ски» и чемпионат мира в сезоне-2020/21 россиянин смог выручить 20 миллионов рублей.

Сейчас Александр представляет сборную России на Олимпиаде в Пекине. И уже заработал четыре медали: два золота в эстафете и скиатлоне, серебро классической разделки и бронзу командного спринта классическим стилем. В 2018 году в Пхенчхане Александр взял три серебряные и одну бронзовую медаль.

Таким образом, призовые за Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году составили:

Серебряная медаль (3 шт.) — 7,5 миллиона рублей

Бронзовая медаль (1 шт.) — 1,7 миллиона рублей

На Играх в Пекине:

Золотая медаль (2 шт.) — 8 миллионов рублей

Серебряная медаль (1 шт.) — 2,5 миллиона рублей

Бронзовая медаль (1 шт.) — 1,7 миллиона рублей

Еще есть единовременная выплата от государства: выплата от Архангельской области, которую он представляет с 2019 года. А также от спортивного общества ЦСКА, к которому он прикреплен. От Фонда поддержки олимпийцев России его ждет БМВ X5 (6 миллионов рублей).

Также Большунов получит пожизненную стипендию от Минспорта в размере 52 тысяч рублей. Помимо этого, спортсмен является действующим военнослужащим войск национальной гвардии РФ в звании капитана. Зарплата составляет от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. Еще есть спонсорские выплаты. Сан Саныч поменял спортивную принадлежность с Тюменской на Архангельскую область. Единовременное вознаграждение по результатам выступления на ЧМ составляет не менее 500 тысяч рублей. Ежемесячная стипендия — от 30 до 50 тысяч рублей. Также есть редкие рекламные контракты. Например, он сотрудничает с поставщиком красной икры, производителем лыжных щеточных покрытий, товаров для спорта и туризма SWIX, лесным холдингом и производителем спортивного питания SQUEEZY SPORTS NUTRITION.

На что тратит заработанные деньги

Расходы у действующих спортсменов всегда большие. Например, российский лыжник решил вложить огромную сумму в тредбан — тренажер для лыжников и бегунов. Цена такого устройства — 120 тысяч евро.

Большунов признается: «Например, в Норвегии каждый лыжный центр оснащен тредбаном, перед ним установлено зеркало, по бокам — камеры, картинку с которых выводят на специальные экраны перед спортсменом, и становится все сразу видно, какие ошибки допускает, как лучше поставить палку, колено, как переносить центр тяжести. У нас, конечно, такого еще нет, норвежцы очень строго относятся к подготовке, в этом и есть причина того, почему их лыжники так идеально ходят коньком и классикой, много побеждают именно на технике».

Для семьи Сан Саныч выбрал дом в Подмосковье, так ему комфортнее: «Жить в столице мне некомфортно совершенно. Пришлось сделать такой выбор, потому что когда я возвращаюсь в Россию после турниров, у меня есть несколько дней, лучше всего их провести рядом, ведь устаешь. А возвращаться домой в Подывотье, это нужно ехать шесть часов в один конец на машине, дорога отнимает много сил. Если обратно едешь из Малиновки, получается практически 800 километров за рулем, а это больше десяти часов. Это довольно сложно, получается, домой приехал — уже и обратно пора».

Также Большунов выделяет хорошие суммы на благотворительность. Александр признался: «По окончании прошлого сезона принял решение, что если я смогу выиграть Кубок мира и чемпионат мира, то переведу определенную сумму на помощь детям. Естественно, это был не один фонд, а несколько. Если у меня сейчас есть такая возможность, то почему не помогать? Как только я стал зарабатывать хорошо, я сразу же начал это делать. Понятно, что в начале карьеры таких возможностей не было, даже лыжи приходилось где-то искать, за свой счет ездить на сборы, моя семья последние деньги отдавала, какие только были».

К деньгам он очень легко относится: «Я вообще не обращаю внимания на деньги, если они есть, то отлично. На себя я вообще не трачу, форму мне выдают, а мне большего и не надо».