Большунов в самой жесткой гонке Олимпиады: как изменятся расклады из-за сокращения дистанции?

Разборка в финишном коридоре — не самый лучший вариант для нашего чемпиона. Соперников надо сбрасывать раньше.

В сегодняшнем олимпийском масс-старте лидер сборной России Александр Большунов попытается выиграть третье золото Пекина. Правда, мужская дистанция в 50 км из-за «экстремальных условий» сокращена до 30 км (обычно это протяженность женского марафона). Но в нынешних условиях Чжанцзякоу и три десятка километров будут сродни «полтиннику». Сильный ветер, условия высокогорья и медленный искусственный снег могут преподнести любые сюрпризы. Кроме того, гонка пройдет коньковым стилем — такие масс-старты на длинные дистанции на элитном уровне вообще проводятся крайне редко. Так что, независимо от сокращения трассы на 20 км, на высокие места в марафоне претендуют как минимум десять спортсменов. Какую же тактику лучше выбрать Сан Санычу, чтобы обеспечить себе такой заслуженный успех?

Укатать Клебо до беспамятства

В первую очередь надо понимать, что на такой большой дистанции «специализация» лыжников (кто-то больше тяготеет к классике, а кто-то — к «коньку») может иметь существенное значение. И проецировать результаты классических марафонов на масс-старт свободным стилем не совсем корректно. Возможно, именно поэтому вне субботней гонки оказался Алексей Червоткин, который был на виду в последней на данный момент «коньковой» 50-километровке, состоявшейся в рамках Кубка мира. В швейцарском Энгадине Червоткин предпринял героический отрыв от основной группы, но за пять километров до финиша его «сожрал» пелетон. А незадолго до финиша норвежцы Симен Крюгер и Ханс Кристер Холунн, а также швед Йенс Бурман убежали на подъеме от Большунова, и расстроенный Сан Саныч потом пропустил вперед еще и норвежцев Йоханнеса Клебо с Полом Голбергом.

Все упомянутые марафонцы (кроме Червоткина и Голберга) — в заявке и на масс-старт в Чжанцзякоу. Причем, Крюгер больше всех исполнен сил и энтузиазма. Из-за положительного теста на ковид на сборах в Италии он пропустил практически всю Олимпиаду и прибыл в Китай исключительно ради гонки на 50 км (которые теперь превратились в 30 км). Есть вероятность, что именно на него норвежцы сделают главную ставку. А командная работа, как мы все отлично помним, — одна из сильных сторон скандинавской сборной, как бы они не рассуждали о том, что «лыжи — индивидуальный вид спорта». Хотя главной звездой в заявке норвежцев, конечно, является пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который всеми силами пытается доказать, что является не только спринтером, а разносторонним гонщиком.

— У меня есть цель — держаться в группе лидеров как можно дольше, — рассказывает о своем плане на марафон Йоханнес. — Я попробую не отставать до тех пор, пока не увижу «старуху с косой», и еще чуть-чуть после этого. А потом — посмотрим. Согласно статистике, марафонская гонка свободным стилем — не то, что подходит мне лучше всего, это глупо отрицать. Но на трассе я выдам свой максимум, продержусь так долго, как смогу, и посмотрим, что из этого выйдет.

Очевидно, что главный шанс для Клебо: не обращать внимания на обвинения в «рюкзачестве» и продержаться за лидерами до финиша. А на последних сотнях метров, и особенно в финишном коридоре, ему нет равных в мире. Большунову и всем остальным конкурентам Йоханнеса ни в коем случае нельзя доводить дело до спринтерских разборок. «Укатать Клебо до беспамятства» — одна из важнейший задач на первые три четверти марафона для сборной России. Остальные норвежцы на финише для Сан Саныча не так опасны, хотя Крюгер тоже обладает неплохими спринтерскими навыками.

Варианты

Собственно, тактических вариантов на марафон не так много — либо убегать от пелетона во второй половине гонки и потом держаться, как поступил на ЧМ-2019 Ханс Кристер Холунн. И этот побег в итоге оказался успешным, хотя никто не верил в том, что норвежец удержит лидерство. Либо решать вопрос на последних сотнях метров. Такими разборками с участием пяти-шести лыжников, собственно, заканчивались большинство из последних коньковых масс-стартов на длинные дистанции на элитном уровне (если не принимать во внимание марафонскую серию, где действующие лыжники национальных сборных практически не стартуют). Например, в 2018-м так вырвал победу в королевском марафоне в Холменколлене швейцарец Дарио Колонья. Сейчас он тоже в заявке, но лучшие годы этого спортсмена, видимо, позади.

Также мы помним великий финиш российской тройки Александр Легков — Максим Вылегжанин — Илья Черноусов в коньковом марафоне на Олимпиаде в Сочи. Тогда россияне сбросили на последнем пригорке норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, и в финишном коридоре разбирались уже друг с другом. Был еще спринтерских финиш в масс-старте «коньком» на ЧМ-2017, когда канадец Алекс Харви неожиданно выкатился вперед на последнем спуске и потом не позволил приблизиться к себе никому из соперников, в том числе герою того чемпионата россиянину Сергею Устюгову. В итоге наш лыжник упустил звание «короля лыж», на которое сейчас претендует Большунов.

Возможные варианты развития событий в сегодняшней гонке:

— Большунов уходит в отрыв, остальные россияне сдерживают норвежцев, и в итоге россиян финиширует с флагом, который потом понесет на закрытии Игр

— Большунов укатывает всех соперников уже к середине дистанции и убегает вперед без какой-либо тактики, привозя всем три минуты, на последнем километре совершает приветственные поклоны и финиширует задом-наперед

— Клебо «умирает» к 25-му километру, к финишу приезжает группа, но за несколько сот метров до финиша лидирующую бригаду разрывает Большунов

— Большунов увлекается борьбой с Клебо в пелетоне, и они пропускают отрыв условного Холунна (как было на ЧМ-2019). На последних километрах Сан Саныч героически пытается достать беглеца, но не факт, что это возможно

— Свежий Крюгер идет ва-банк и срывает куш

— Норвежцы реализуют командную тактику по сдерживанию Большунова. И кто из них победит — неважно

— К финишу приезжает группа — и Клебо решает все вопросы на последней прямой

— Клебо вырывается вперед — один или кем-то из норвежцев или шведов. И терпит до финиша. Такое мы уже видели в дистанционных гонках, хотя и не в марафонах. А теперь, в связи с сокращением дистанции, эта задача становится проще

— Клебо или кто-то из норвежцев убегают от пелетона вместе с Большуновым или кем-то еще из россиян (например, со Спицовым или Мальцевым) — и потом разбираются между собой ближе к финишу.

— Русский финиш Большунов — Спицов — Мальцев (или Якимушкин) в качестве римейка Сочи-2014.

В общем, несмотря на простой тактический расклад, вариантов развития событий масса. Главное, чтобы у наших парней хватило сил и здоровья. Потому что гонка предстоят без вариантов тяжелейшая. В Чжанцзякоу холод и штормовой ветер. Так что точно победит самый стойкий и тот, кто лучше всего приспособится к условиям на лыжне. Прогнозировать, как отразится сокращение дистанции на тактике сейчас невозможно. Ведь решение о переходе на 30 км было принято всего за час до гонки, кроме того, сам старт отложен на час. Лыжникам и сервис-бригадам сейчас надо срочно что-то менять в своих «настойкам». И эта спешка тоже может отразиться на результате. С одной стороны, уменьшение дистанции — на пользу Клебо. Но и бойцовские качества до сих пор не были самой сильной стороной норвежской звезды, а они сейчас — главный залог успеха.

Заявка на марафон

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Иван Якимушкин (Россия)

4. Симен Крюгер (Норвегия)

5. Артем Мальцев (Россия)

6. Денис Спицов (Россия)

7. Шюр Рете (Норвегия)

8. Ханс Кристер Холлун (Норвегия)

9. Михал Новак (Чехия)

10. Фридрих Мох (Германия)

11. Лукас Богль (Германия)

12. Эндрю Масгрейв (Великобритания)

13. Калле Хальварссон (Швеция)

14. Клеман Парис (Франция)

15. Морис Манифика (Франция)

16. Йонас Доблер (Германия)

17. Дарио Колонья (Швейцария)

18. Йенс Бурман (Швеция)

19. Флориан Нотц (Германия)

20. Ромен Фурже (Швейцария)

21. Пертту Хюваринен (Финляндия)

22. Уильям Поромаа (Швеция)