Все медали 5 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Непряева завоевала серебро
В субботу, 5 февраля, во второй день Олимпийских игр в Пекине разыграют шесть комплектов наград.
Лыжные гонки. Женщины, скиатлон 7,5 км + 7,5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44.13,7
2. Наталья Непряева (Россия) — +30,2
3. Тереза Штадлобер (Австрия) — +30,5
Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 км
12.00
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
11.30
Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины, индивидуальное первенство, обычный трамплин
14.35
Фристайл. Мужчины, могул
13.00 Мужчины. Могул. Вторая квалификация
14.30 Мужчины. Могул. Первый финал
15.05 Мужчины. Могул. Второй финал
15.40 Мужчины. Могул. Третий финал
Шорт-трек. Смешанная командная эстафета
15.23 Четвертьфиналы
15.53 Смешанная командная эстафета. Полуфиналы
16.18 Смешанная командная эстафета. Финал В
16.26 Смешанная командная эстафета. Финал А