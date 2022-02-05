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Сегодня, 11:50

Все медали 5 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Непряева завоевала серебро

Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине
Галина Глазко
Олимпийские игры в Пекине.
Фото Reuters

В субботу, 5 февраля, во второй день Олимпийских игр в Пекине разыграют шесть комплектов наград.

Лыжные гонки. Женщины, скиатлон 7,5 км + 7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44.13,7
2. Наталья Непряева (Россия) — +30,2
3. Тереза Штадлобер (Австрия) — +30,5

Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 км
12.00

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
11.30

Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины, индивидуальное первенство, обычный трамплин
14.35

Фристайл. Мужчины, могул

13.00 Мужчины. Могул. Вторая квалификация
14.30 Мужчины. Могул. Первый финал
15.05 Мужчины. Могул. Второй финал
15.40 Мужчины. Могул. Третий финал

Шорт-трек. Смешанная командная эстафета
15.23 Четвертьфиналы
15.53 Смешанная командная эстафета. Полуфиналы
16.18 Смешанная командная эстафета. Финал В
16.26 Смешанная командная эстафета. Финал А

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Олимпиада
Наталья Непряева
фристайл
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