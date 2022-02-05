Все медали 5 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Непряева завоевала серебро

Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине

В субботу, 5 февраля, во второй день Олимпийских игр в Пекине разыграют шесть комплектов наград.

Лыжные гонки. Женщины, скиатлон 7,5 км + 7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44.13,7

2. Наталья Непряева (Россия) — +30,2

3. Тереза Штадлобер (Австрия) — +30,5

Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 км

12.00

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

11.30

Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины, индивидуальное первенство, обычный трамплин

14.35

Фристайл. Мужчины, могул

13.00 Мужчины. Могул. Вторая квалификация

14.30 Мужчины. Могул. Первый финал

15.05 Мужчины. Могул. Второй финал

15.40 Мужчины. Могул. Третий финал

Шорт-трек. Смешанная командная эстафета

15.23 Четвертьфиналы

15.53 Смешанная командная эстафета. Полуфиналы

16.18 Смешанная командная эстафета. Финал В

16.26 Смешанная командная эстафета. Финал А